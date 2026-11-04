Кабмин изменил пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран Россия повысила пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Москва4 ноя Вести.Правительство России увеличило ввозные пошлины на крепкие алкогольные напитки из недружественных государств. Согласно постановлению кабмина от 31 октября, опубликованному на официальном портале правовой информации, тариф составит 35% от стоимости продукции, но не менее 5 евро за литр.

Ранее при импорте этой категории товаров действовала ставка в размере 20%, при этом минимальная пошлина составляла 3 евро за литр. Повышение затрагивает виски, ром, джин, водку, ликеры, неденатурированный этиловый спирт и спиртовые настойки.

Исключение предусмотрено для отдельных виноградных настоек в емкостях объемом более двух литров. Для них сохраняется прежняя ставка – 20%, но не менее 3 евро за литр.

Новые тарифы будут действовать до конца 2027 года.