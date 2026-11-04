Москва4 нояВести.Правительство России увеличило ввозные пошлины на крепкие алкогольные напитки из недружественных государств. Согласно постановлению кабмина от 31 октября, опубликованному на официальном портале правовой информации, тариф составит 35% от стоимости продукции, но не менее 5 евро за литр.
Ранее при импорте этой категории товаров действовала ставка в размере 20%, при этом минимальная пошлина составляла 3 евро за литр. Повышение затрагивает виски, ром, джин, водку, ликеры, неденатурированный этиловый спирт и спиртовые настойки.
Исключение предусмотрено для отдельных виноградных настоек в емкостях объемом более двух литров. Для них сохраняется прежняя ставка – 20%, но не менее 3 евро за литр.
Новые тарифы будут действовать до конца 2027 года.