В Татарстане, Ленобласти, ЕАО и Карачаево-Черкесии стали больше пить алкоголь

Потребление алкоголя увеличилось в сентябре в четырех регионах РФ В Татарстане, Ленобласти, ЕАО и Карачаево-Черкесии стали больше пить алкоголь

Москва10 окт Вести.Потребление алкогольной продукции на душу населения в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года увеличилось в четырех регионах России, передает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Увеличение отмечается в Татарстане, Ленинградской и Еврейской автономной области областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике говорится в сообщении

К примеру, в Татарстане рост составил 11,8%, в Ленинградской области - 8,7%, в ЕАО - 3,37%. В Карачаево-Черкесии потребление выросло на 0,1 литра.

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