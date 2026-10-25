Стало известно, сколько глинтвейна выпивают россияне за осень и зиму Россияне выпивают около 100 млн литров глинтвейна за осенне-зимний период

Москва25 окт Вести.Объем выпитого глинтвейна в России за осенне-зимний сезон достигает 100 миллионов литров. Об этом сообщили РИА Новости в Россельхозбанке.

В среднем этот объем составляет 2-3 бокала на человека.

По данным банка, в этом году спрос на безалкогольные варианты напитка увеличился на 40%. Одновременно растет популярность необычных рецептов с добавлением дикоросов и тропических фруктов.

Более трети продаж глинтвейна приходится на Центральный федеральный округ. Крупнейшими городскими рынками остаются Москва и Санкт-Петербург, высокий уровень потребления также отмечается в Сочи, Екатеринбурге и Тюмени.

На юге популярность напитка поддерживают в основном туристы и посетители горнолыжных курортов, тогда как на Урале и в Сибири глинтвейн стал частью зимней городской культуры.

Наиболее заметный рост потребления в 2026 году зафиксирован в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока – на 20%. В Россельхозбанке связывают эту динамику с использованием местных дикоросов в рецептуре, благодаря чему напиток приобретает региональные особенности.