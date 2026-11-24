Москва24 ноя Вести.Россия в производстве отечественного виски может повторить феномен японского виски. Такое мнение ИС "Вести" высказал руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич.

Станет ли он таким же популярным в мире, как шотландский виски? Для этого нужны не десятки, а, может быть, сотни лет. Нам было бы важно иметь свой напиток, не повторять чужие. Кроме водки, потому что она и так во всем мире Russian Vodka. А сделать еще один напиток — зерновой дистиллят, - мы вполне можем. Пусть это сначала называется виски, а потом как-то иначе отметил он

Юдич пояснил, что другим странам на рынке виски удавалось достигать определенных успехов.

Есть феномен японского виски, канадского, индийского и многих стран, которые сейчас тоже признаны уже как мировые бренды. Поэтому нам это надо и для внутреннего рынка, и для экспортного убежден он

По данным газеты "Коммерсант", продажи крепкого алкоголя, произведенного за пределами постсоветского пространства, в январе–сентябре выросли на 15%, до 5,1 млн декалитров (дал). Рост обеспечили крупнейшие бренды: спрос на Ballantine’s, Jameson и Jagermeister прибавил 43–51%.

Одна из причин — доступность зарубежного спиртного выросла после повышения минимальных розничных цен в России, что привело к заметному росту полочных цен на отечественный алкоголь. Ситуация может измениться после повышения с 2027 года пошлин на импорт из недружественных стран.