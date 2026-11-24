Москва24 ноя Вести.Российский виски пользуется популярностью у потребителей в странах ближнего зарубежья. Рост экспортных поставок отечественного виски по итогам девяти месяцев года в стоимостном выражении прибавил около 30%, превысив миллион долларов. Об этом заявил ИС "Вести" советник руководителя федерального центра "Агроэкспорт" Александр Якуба.

На нынешнем этапе - в основном вау-эффект. Когда в других странах видят на полке российский виски, то есть желание попробовать, что это такое. И этот момент является драйвером на первом этапе поставок. Потом, если потребитель сочтет, что по соотношению цена-качество продукт действительно хорош, то его станут потреблять и дальше уже без эффекта новизны. Но сейчас этот эффект может стимулировать российские поставки пояснил он

Эксперты отрасли также отмечают, что рост зарубежных поставок также связан с появлением собственной производственной базы в России.

Вероятно, это связано с общим дефицитом дистиллятов на мировом рынке, их подорожанием и нестабильностью, связанной с логистикой практически во всем мире. Мы рассчитываем, что спрос на дистилляты будет расти, и продукты мы будем экспортировать в большее количество стран заявил директор филиала компании по производству и дистрибуции алкогольной продукции Владимир Оппельт

По его словам, когда есть собственное производство, то можно управлять количеством и качеством, и эту возможность российские производители обязательно используют.