Производство итальянского вина упало до минимума с 2000 года

Италия произвела в 2026 году меньше всего вина с 2000 года Производство итальянского вина упало до минимума с 2000 года

Москва18 ноя Вести.Производство вина в Италии в 2026 году упало до минимума с 2000 года, заявила Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) в докладе, опубликованном на официальном сайте.

Всего объем произведенного за год вина оценивается в 41 миллион гектолитров, что меньше на 8% показателя 2025 года и на 10% ниже среднего значения за последние пять лет.

Это станет вторым минимальным объемом урожая с 2000 года - результат лишь на 7% превышает наименьший показатель, зафиксированный в 2023 году говорится в докладе

Причинами сокращения производства авторы доклада назвали аномальную жару и засуху летом, из-за которых виноделы были вынуждены начать сбор ягод необычно рано.

Ранее Минсельхоз Франции сообщил, что производство вина в стране также упадет до самых низких с 2000 года значений из-за аномальной жары и засухи. Кроме того, на отрасль повлияло сокращение площади виноградников.