Производство вина во Франции упадет до минимума Минсельхоз Франции предсказал самые низкие объемы производства вина с 2000 года

Москва7 окт Вести.Объемы производства вина во Франции по итогам текущего года станут самым низкими с 2000 года из-за сильной жары и засухи. Это следует из отчета Минсельхоза Франции, опубликованного на официальном сайте.

По оценке ведомства, в 2026 году республика должна выпустить 34,9 миллиона гектолитров вина, что станет самым низким значением в этом столетии.

Низкий уровень производства объясняется одновременно сокращением площадей виноградников, находящихся в производстве (-1,9% за год), и снижением урожайности из-за жаркого и сухого лета. Продолжительная засуха усилила дефицит влаги в почве, а периоды экстремальной жары локально вызвали перегрев и ожоги ягод, а также их увядание, что привело к сокращению собранных объемов говорится в отчете

Ранее французский винодел Жером Фожер пожаловался ИС "Вести", что аномальная летняя жара заставила его коллег изменить технологию сбора винограда. Он отметил, что из-за погоды ягоды получились мельче, а их кожица - толще, что может сказаться на качестве вина 2026 года.

Глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции Арно Руссо в свою очередь констатировал, что аномальная жара нанесла серьезный ущерб фермерам республики, и для его компенсации аграриям потребуется помощь в миллиарды евро.