Москва20 авгВести.Во французской коммуне Бордо из‑за аномальной жары виноград сорта совиньон созрел раньше обычного: если традиционно сбор урожая стартует в сентябре, то в этом году ситуация стала исключением из правил. Об этом рассказали ИС "Вести" местные виноделы.
По данным французских СМИ, волна жары в стране является самой продолжительной за всю историю наблюдений наравне с июлем 1983 года. Высокие температуры практически на всей территории страны непрерывно держатся уже 23 дня. Фермерам пришлось откладывать все дела и выводить в поля технику.
Винодел Жером Фожер рассказал, что после нескольких часов работы у его техники задымился двигатель.
Этот нектар теперь приходится собирать только по утрам из-за жары. Важно не допустить, чтобы виноград слишком сильно нагревался, поскольку потом при производстве вина нужно поддерживать достаточно низкую температуру. Поэтому работаем полдня — примерно с пяти утра до полуднярассказал Фожер
Как следует со слов виноделов, из-за жары не было типичной болезни лозы, но сами ягоды получились мельче, а кожица - гораздо толще обычного. Это результат палящего солнца, он может сказаться на вкусовых качествах вина этого года.
С июня мы переживаем одну волну жары за другой, температура поднимается до 38–40 градусов. И при этом дождей нет — уже три месяца практически не было осадков, если не считать редких капель время от времени. Но это даже дождем назвать нельзя: за три месяца выпало всего несколько литров воды на квадратный метрсообщил винодел Андре Фожер
По правилам этой защищенной винодельческой зоны, поливать виноградники нельзя: глиняная почва и сама лоза умеют сохранять влагу, но ее в этом году было так мало, что земля потрескалась, листья выгорели, а трава превратилась в сено.
Мне 70 лет, и я ни разу не видел, чтобы виноград собирали в августе. Это исключительный случай. Похоже, по всему региону ситуация одинаковая. Обычно этот драгоценный урожай начинают собирать в сентябре и заканчивают в ноябре. А сейчас — просто невероятносообщил местный житель Бернар Бертран
В Бордо пришли дожди, в других районах начались грозы и ливни, но в 74 департаментах Франции по-прежнему сохраняется максимальный уровень опасности из-за засухи. Убытки также терпят производители овощей и животноводы.
Ранее глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции Арно Руссо заявил, что для компенсации потерь из-за жары французским фермерам потребуется помощь в размере нескольких миллиардов евро.