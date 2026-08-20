Жара во Франции привела к досрочному созреванию винограда совиньон Виноделы: во Франции из-за сильной жары виноград совиньон созрел раньше срока

Москва20 авг Вести.Во французской коммуне Бордо из‑за аномальной жары виноград сорта совиньон созрел раньше обычного: если традиционно сбор урожая стартует в сентябре, то в этом году ситуация стала исключением из правил. Об этом рассказали ИС "Вести" местные виноделы.

По данным французских СМИ, волна жары в стране является самой продолжительной за всю историю наблюдений наравне с июлем 1983 года. Высокие температуры практически на всей территории страны непрерывно держатся уже 23 дня. Фермерам пришлось откладывать все дела и выводить в поля технику.

Винодел Жером Фожер рассказал, что после нескольких часов работы у его техники задымился двигатель.

Этот нектар теперь приходится собирать только по утрам из-за жары. Важно не допустить, чтобы виноград слишком сильно нагревался, поскольку потом при производстве вина нужно поддерживать достаточно низкую температуру. Поэтому работаем полдня — примерно с пяти утра до полудня рассказал Фожер

Как следует со слов виноделов, из-за жары не было типичной болезни лозы, но сами ягоды получились мельче, а кожица - гораздо толще обычного. Это результат палящего солнца, он может сказаться на вкусовых качествах вина этого года.

С июня мы переживаем одну волну жары за другой, температура поднимается до 38–40 градусов. И при этом дождей нет — уже три месяца практически не было осадков, если не считать редких капель время от времени. Но это даже дождем назвать нельзя: за три месяца выпало всего несколько литров воды на квадратный метр сообщил винодел Андре Фожер

По правилам этой защищенной винодельческой зоны, поливать виноградники нельзя: глиняная почва и сама лоза умеют сохранять влагу, но ее в этом году было так мало, что земля потрескалась, листья выгорели, а трава превратилась в сено.

Мне 70 лет, и я ни разу не видел, чтобы виноград собирали в августе. Это исключительный случай. Похоже, по всему региону ситуация одинаковая. Обычно этот драгоценный урожай начинают собирать в сентябре и заканчивают в ноябре. А сейчас — просто невероятно сообщил местный житель Бернар Бертран

В Бордо пришли дожди, в других районах начались грозы и ливни, но в 74 департаментах Франции по-прежнему сохраняется максимальный уровень опасности из-за засухи. Убытки также терпят производители овощей и животноводы.

Ранее глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции Арно Руссо заявил, что для компенсации потерь из-за жары французским фермерам потребуется помощь в размере нескольких миллиардов евро.