Итальянцы пожаловались на состояние своих ферм из-за аномальной жары Итальянские фермеры рассказали о понесенных убытках из-за аномальной жары

Москва20 авг Вести.В Италии из-за рекордной жары засуха нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству. Местные фермеры рассказали ИС "Вести" о понесенных убытках.

Сгоревшие в июле дыни в августе лежат на полях в стадии разложения. У совладельца хозяйства Renzo Viscarelli Луиджи Вискарелли сгнило 7% урожая на 10 тысяч евро.

Они получили солнечный ожог. Сгорели. Даже по цвету прожилок видно демонстрирует неурожай Луиджи

Помидоры также пострадали от непогоды и подорожали на 30%. По данным властей Италии, зимой был дефицит — циклон Harry уничтожил теплицы на Сицилии. А летом — засуха. Усложняет ситуацию подорожание энергии в три раза.

Удобрения — в три, дизель — в два. И цены каждый день туда-сюда — не знаешь, что будет завтра жалуется Джулиано Кватрини совладелец хозяйства Qatrini Marco

Резервуары с водой на минимуме. Гарантировать ее подвоз для орошения власти могут не везде — фермеры вспоминают про народные способы.

Видишь эту белую пыль? Это минеральная пудра… Посыпаем, чтобы спасти от солнца, чтобы помидоры не высыхали. Иначе они просто сварятся на ветке на солнце и упадут пояснила синьора Ориетта продавец овощного киоска

Ранее сообщалось, что засуха охватила почти 40% территории стран ЕС. Во Франции жара привела к досрочному созреванию винограда совиньон.