Россиянам рассказали, когда в магазинах появятся обогащенные витаминами продукты Гурьев: скоро мы увидим на полках магазинов функциональные продукты питания

Москва8 окт Вести.Скоро на полках магазинов в РФ можно будет увидеть функциональные овощи и другие продукты питания. Уверенность в этом в интервью ИС "Вести" выразил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на полях агровыставки "Золотая осень".

По его словам, работу в этом направлении ассоциация ведет с Министерством сельского хозяйства, а также рядом компаний.

Проект биофортификации - это тренд производства биологизированных минеральных удобрений, которые по сути делают продукцию функциональную, обогащенную витаминами, полезными веществами, которая наиболее полезна конечному потребителю. И здесь идет планомерная работа с Министерством сельского хозяйства, опять же, с крупными компаниями, с [Российской] академией наук, с Тимирязевской академией, с "Сириусом", с компанией "Иннопрактика". Проект будет расширяться. Я уверен, что скоро мы на полках увидим функциональные овощи, продукты питания, которые мы сможем использовать в своем рационе заявил Андрей Гурьев

Ранее красноярские ученые разработали уникальную технологию переработки тыквы в концентрированный порошок, который содержит бета-каротин, витамин С и пищевые волокна. Разработка позволит обогащать хлеб, йогурты и мясные продукты витаминами, не меняя при этом вкус продуктов.