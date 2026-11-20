Москва20 ноя Вести.Импортные продукты могут терять часть полезных веществ из-за продолжительной транспортировки и нарушения условий хранения. Об этом NEWS.ru рассказал врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Руслан Базаев.

По словам специалиста, при доставке продуктов из-за рубежа на их состав могут влиять перепады температуры, воздействие света и механические повреждения. Особенно чувствителен к таким условиям витамин С.

Чтобы импортным продуктам попасть на прилавки наших магазинов, требуется время и более длительная перевозка. Такие продукты могут подвергаться различным воздействиям: температуре, свету и механическим повреждениям. Это может сказываться на содержании в них витаминов сказал врач

Базаев отметил, что местные сезонные продукты обычно быстрее попадают к потребителю после сбора урожая, поэтому потенциально могут сохранять больше витаминов.