Россиян предупредили об инфекциях, которыми можно заразиться в бассейне Терапевт Волгина рассказала о риске заражения опасными инфекциями в бассейне

Москва17 ноя Вести.Посетители бассейна рискуют заразиться гепатитом А, дизентерией и контагиозным моллюском. Об этом предупредила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, заражение может произойти через воду или при контакте с поверхностями, на которых сохранились возбудители болезни.

Наиболее частыми заболеваниями являются грибковые инфекции, кожные заболевания, такие как бородавки и контагиозный моллюск, а также кишечные инфекции, такие как дизентерия, гепатит А и другие сказала она

Волгина объяснила, что грибок ногтей и подобные заболевания могут передаваться через бортики бассейна и полотенца, а также грозят посетителям, которые ходят босиком по полу в душевых и раздевалках. В качестве симптомов болезни она назвала покраснение, изменение ногтей, зуд кожи пальцев и стоп.

Кишечные инфекции могут передаваться через воду при заглатывании или контакте с фекалиями. Симптомами могут быть боли и дискомфорт в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, а также лихорадка добавила терапевт

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике пневмонии. Наиболее эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация.