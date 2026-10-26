Врач рассказала о том, как взрослые переносят вирус Зика Врач Уланкина: у взрослых вирус Зика в большинстве случаев переносится незаметно

Москва26 окт Вести.Основным переносчиком вируса Зика являются комары рода Aedes, которые обитают, в частности, в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бразилии и на Карибских островах. Об опасности этой инфекции рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с RT.

В России в сентябре зарегистрировали завозной случай лихорадки Зика.

По словам медика, вирус способен распространяться не только через укусы насекомых, но и половым путем, а также от беременной женщины к плоду. Наиболее тяжелые последствия инфекция может вызвать при заражении во время беременности. Вирус способен преодолевать плацентарный барьер и нарушать формирование головного мозга плода, провоцируя микроцефалию, контрактуры суставов, нарушения зрения и слуха.

У взрослых и подростков заболевание в большинстве случаев проходит незаметно. Около четырех из пяти инфицированных не отмечают симптомов. У остальных могут возникнуть кратковременная лихорадка, мелкая сыпь, боль в суставах, покраснение глаз и умеренная головная боль.

Госпитализация требуется крайне редко, а смертельные исходы практически не регистрируются заявила Ольга Уланкина

Врач указала, что лицензированной вакцины и специфического противовирусного препарата против Зика сейчас нет.

Путешественникам рекомендуют пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду вечером и выбирать отели с москитными сетками и кондиционерами. После возвращения из эндемичной страны при появлении сыпи, температуры или боли в суставах следует обратиться к инфекционисту.