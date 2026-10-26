Москва26 окт Вести.Повышение температуры, головная боль, крупная сыпь и боли в суставах могут быть симптомами лихорадки Зика. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика, заболевание выявлено у женщины, вернувшейся с отдыха на Бали​​​.

По словам специалиста, заболевание вызывает небольшую лихорадку, головную боль и сыпь крупными пятнами, иногда боли в суставах.

Также у него есть крайне опасное свойство: он поражает плод беременных женщин объяснил Альтштейн

Вирусолог подчеркнул, что в России фиксируются только завозные случаи заболевания. При этом путешественникам в тропических странах следует защищаться от укусов комаров, поскольку вакцины и специфического лечения нет.