Москва26 окт Вести.В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на платформе МАХ.

Ранее о выявлении заболевшего лихорадкой Зика в России сообщали СМИ.

В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика. Заболевание выявлено в сентябре текущего года у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали в Москву подтвердили в Роспотребнадзоре

По сообщению ведомства, пациентка помещена в инфекционный стационар. Диагноз подтвердился по результатам исследования биологического материала в уполномоченном учреждении Роспотребнадзора.

В публикации также сказано, что для РФ лихорадка Зика не является эндемичной, основной риск – завоз заболевания из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Роспотребнадзор сообщил, что риск распространения инфекции внутри России исключен, а местные комары не несут высоких эпидемиологических рисков в качестве переносчиков тропических лихорадок.

В ведомстве уточнили, что ситуация в России и в других странах отслеживается, риски завоза вирусов оцениваются с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр". По сообщению ведомства, разработаны российские тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика.

Роспотребнадзор порекомендовал путешественникам для профилактики заражения защищаться в тропических странах от укусов комаров, а после возвращения в Россию следить за своим состоянием. В случае, если были замечены температура; головная боль; боли в спине мышцах и суставах; сыпь; конъюнктивит, следует немедленно обратиться к врачу и проинформировать его о поездке в тропическую страну.