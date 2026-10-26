Девушка, заболевшая лихорадкой Зика на Бали, после лечения вернулась в Башкирию

Девушка, заболевшая лихорадкой Зика на отдыхе на Бали, прошла лечение в Москве Девушка, заболевшая лихорадкой Зика на Бали, после лечения вернулась в Башкирию

Москва26 окт Вести.Девушка из Башкирии, заболевшая лихорадкой Зика во время отдыха на Бали, прошла курс лечения в московской инфекционной клинике и вернулась домой.

Как сообщили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, угрозы распространения заболевания нет.

Девушка прошла лечение … и вернулась домой в республику рассказал собеседник агентства

Ранее Роспотребнадзор подтвердил случай завоза лихорадки Зика в Россию. Сообщалось, что заболевание выявлено по результатам исследования биологического материала у женщины, вернувшейся с отдыха на Бали​​​. Пациентку поместили в инфекционный стационар и назначили лечение.

Также в ведомтсве уточняли, что лихорадка Зика не является эндемичной для РФ, основной риск – завоз заболевания из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.