В РФ усилили контроль после вспышки сыпного тифа в США Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки сыпного тифа в США

Москва24 сен Вести.Роспотребнадзор организует комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа в России. Об этом сообщили в ведомстве.

Меры приняли после сообщения о вспышке эндемического, или блошиного сыпного тифа в районе Лос-Анджелеса. По информации Роспотребнадзора, выявлено семь случаев заболевания, в шести из них потребовалась госпитализация.

Роспотребнадзор организует и контролирует комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа на территории России. Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр" говорится в сообщении ведомства в MAX

В Роспотребнадзоре отметили, что последние локальные вспышки этого заболевания в России фиксировались еще в СССР в 1950-1960-х годах. После этого новые случаи не регистрировались.

Блошиный сыпной тиф является бактериальной инфекцией. Среди возможных симптомов заболевания — лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, боль в мышцах и ломота в теле.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники.