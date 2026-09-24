Москва24 сенВести.Роспотребнадзор организует комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа в России. Об этом сообщили в ведомстве.
Меры приняли после сообщения о вспышке эндемического, или блошиного сыпного тифа в районе Лос-Анджелеса. По информации Роспотребнадзора, выявлено семь случаев заболевания, в шести из них потребовалась госпитализация.
Роспотребнадзор организует и контролирует комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа на территории России. Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр"говорится в сообщении ведомства в MAX
В Роспотребнадзоре отметили, что последние локальные вспышки этого заболевания в России фиксировались еще в СССР в 1950-1960-х годах. После этого новые случаи не регистрировались.
Блошиный сыпной тиф является бактериальной инфекцией. Среди возможных симптомов заболевания — лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, боль в мышцах и ломота в теле.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники.