Москва20 октВести.Инкубационный период оспы обезьян составляет от 7 до 19 дней. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
По ее словам, инфекция передается преимущественно контактным путем. Первые симптомы заболевания в среднем появляются спустя десять суток после заражения – начинаться может с повышения температуры, головной и мышечной боли.
А дальше симптоматика сходна с натуральной оспой. То есть появляются пузырьки, которые превращаются в пустулысказала Карпова
Специалист отметила, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем. По ее оценке, возможные случаи заболевания могут быть связаны с завозом вируса из других стран.
Защиту от оспы обезьян обеспечивает вакцинация от натуральной оспы.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся распространении заболевания в мире. Случаи заражения фиксируются в Европе, Азии и США, однако основным очагом инфекции остается Африка.