Россиянам объяснили, как передается оспа обезьян и чем она опасна Вирусолог Карпова рассказала о сроках появления симптомов оспы обезьян

Москва20 окт Вести.Инкубационный период оспы обезьян составляет от 7 до 19 дней. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

По ее словам, инфекция передается преимущественно контактным путем. Первые симптомы заболевания в среднем появляются спустя десять суток после заражения – начинаться может с повышения температуры, головной и мышечной боли.

А дальше симптоматика сходна с натуральной оспой. То есть появляются пузырьки, которые превращаются в пустулы сказала Карпова

Специалист отметила, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем. По ее оценке, возможные случаи заболевания могут быть связаны с завозом вируса из других стран.

Защиту от оспы обезьян обеспечивает вакцинация от натуральной оспы.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся распространении заболевания в мире. Случаи заражения фиксируются в Европе, Азии и США, однако основным очагом инфекции остается Африка.