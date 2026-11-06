Онищенко рассказал, чем опасна оспа обезьян для человечества Онищенко: у 95% населения Земли не выработан иммунитет к оспе обезьян

Москва6 ноя Вести.Иммунитет к вирусу оспы обезьян отсутствует у 95% населения Земли. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Как рассказал эксперт, ранее оспа обезьян представляла собой самую опасную болезнь, которая тяжело протекала и смертность от которой была высокой. В эволюционном плане, отметил академик, ее ликвидация стала первой победой человека над данным вирусом.

Но мою тревогу относительно дальнейшей эволюции вируса вызывает то, что при натуральной оспе все люди, родившиеся до 1980 года, были привиты. У тех, кто появился на свет позже, нет иммунной памяти... Сейчас на планете живет популяция – это, может быть, уже 95% населения, – которая вообще не сталкивалась с оспой добавил Онищенко

Ранее в Московской области диагностировали новый случай оспы обезьян. Как уточнялось, речь идет о 50-летнем пациенте, которого госпитализировали в Домодедовскую больницу.