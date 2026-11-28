Онищенко оценил риск распространения оспы обезьян в России РИА Новости: Онищенко считает, что распространение оспы обезьян в РФ исключено

Москва28 ноя Вести.Оспа обезьян не передается воздушно-капельным путем, а потому ее распространение в России исключено. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на оспу обезьян.

На данный момент вот эти два случая, они не дадут распространения по России… Оспа уже закрепилась в человеческой популяции. Если она сделает следующий шаг, начнет распространяться преимущественно воздушно-капельным путем, то это будет, конечно, серьезная проблема. Сейчас для этого требуется только очень тесный контакт сказал Онищенко

По его словам, нужно создать эффективный мониторинг генетической изменчивости вируса оспы обезьян и при необходимости изготовить специфические средства защиты.

Оспа обезьян потенциально опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи.