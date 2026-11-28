Онищенко заявил о риске завоза оспы обезьян не только из стран Африки Онищенко: риски завоза оспы обезьян не ограничиваются странами Африки

Москва28 ноя Вести.Риски завоза оспы обезьян в Россию связаны не только со странами Африки, вирус также распространяется за пределами континента. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, которые приводит ТАСС, естественный очаг инфекции сохраняется именно в Африке.

Оспа закрепилась в человеческой популяции. Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африке сказал Онищенко

6 ноября Онищенко заявил, что иммунитет к вирусу оспы обезьян отсутствует у 95% населения Земли.