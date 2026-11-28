Москва28 нояВести.Риски завоза оспы обезьян в Россию связаны не только со странами Африки, вирус также распространяется за пределами континента. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, которые приводит ТАСС, естественный очаг инфекции сохраняется именно в Африке.
Оспа закрепилась в человеческой популяции. Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африкесказал Онищенко
6 ноября Онищенко заявил, что иммунитет к вирусу оспы обезьян отсутствует у 95% населения Земли.