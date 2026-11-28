Москва28 нояВести.Россиянам не стоит опасаться риска начала эпидемии оспы обезьян, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Специалист пояснил, что патоген не распространяется стремительно воздушно-капельным путем: заражение происходит исключительно при тесном тактильном контакте с заболевшим либо при прямом взаимодействии с приматами.
Кондрахин также подчеркнул, что характерные кожные проявления заболевания невозможно скрыть, поэтому носителей инфекции выявляют своевременно и сразу изолируют для проведения эпидемиологических мероприятий.