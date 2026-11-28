Врач Кондрахин развеял опасения о риске эпидемии оспы обезьян в России

Врач объяснил, почему россиянам не стоит бояться вспышки оспы обезьян Врач Кондрахин развеял опасения о риске эпидемии оспы обезьян в России

Москва28 ноя Вести.Россиянам не стоит опасаться риска начала эпидемии оспы обезьян, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что патоген не распространяется стремительно воздушно-капельным путем: заражение происходит исключительно при тесном тактильном контакте с заболевшим либо при прямом взаимодействии с приматами.

Кондрахин также подчеркнул, что характерные кожные проявления заболевания невозможно скрыть, поэтому носителей инфекции выявляют своевременно и сразу изолируют для проведения эпидемиологических мероприятий.