Биолог Лялина объяснила, чем опасны порезы во время маникюра Биолог Лялина: царапины во время маникюра могут спровоцировать инфекции

Москва18 ноя Вести.Даже самое небольшое повреждение кожи в ходе маникюра может стать причиной развития инфекции. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

Опасность, по ее словам, состоит в том, что в ранку могут попасть бактерии и грибки с инструментов.

Допускать порезы во время маникюра или педикюра опасно. Это не просто косметический дефект, но реальная угроза здоровью. Царапины, даже самые маленькие, могут стать входными воротами для инфекции сказала Лялина

Биолог пояснила, что во время процедуры инструменты часто контактируют с водой, кожей и микробами, а это увеличивает риск попадания в ранки бактерий, грибков и даже вирусов.

По словам Лялиной, в запущенных случаях инфекции могут спровоцировать серьезные осложнения, такие как сепсис, воспаление сухожилий, поражение костей и даже некроз, который иногда может потребовать ампутации. Также через порезы можно заразиться вирусами гепатита B и C, ВИЧ и другими опасными инфекциями.

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