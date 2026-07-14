Москва14 июл Вести.В глубинах заброшенной урановой шахты в Восточной Германии найдены бактерии, которые активно перерабатывают радиоактивный уран, превращая его в безопасное химическое соединение, сообщает МК.RU. Ученые из научного Центр им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) выяснили, что микроорганизмы, которых подкормили обычным глицерином, за 130 дней смогли снизить концентрацию растворенного урана в воде на 95 %, а оставшийся металл образует безопасный минерал.

Некоторые организмы на самом деле выживают в обогащенной ураном шахтной воде, и она стала домом для целой экосистемы микробов, которые, как недавно обнаружили ученые, действительно могут стабилизировать уран при определенных условиях.

Бактерии могут использовать растворенный в воде уран для своего метаболизма, когда у них есть доступ к глицерину в качестве источника пищи. Однако новое исследование впервые продемонстрировало, что бактерии, снабжаемые глицерином как источником углерода, способны превращать токсичный уран, растворенный в воде, в стабильное химическое соединение поясняет микробиолог Эвелин Кравчик-Барш из HZDR

В присутствии бактерий пятивалентный уран соединяется с железом и кислородом, образуя соединение, о котором ученым уже известно, но которому еще предстоит дать название. Исследователи совершенно не знали, что этот элемент может образовываться в природе с участием бактерий.