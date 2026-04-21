Москва21 апр Вести.Марсоход Curiosity, исследующий регион Красной планеты Глен Торридон, обнаружил там следы присутствия около 20 органических соединений. Об этом сообщила пресс-служба Университета Флориды (UFL).

Среди таких соединений были найдены, в частности, азотосодержащие молекулы, которые похожи по структуре на пурин и пиримидин — базовые "строительные блоки" ДНК.

По словам профессора UFL Эми Уильямс, органические соединения, находившиеся в почвах Марса около 3,5 млрд лет, могут указать на возможные следы жизни на планете.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что его аэрокосмическая корпорация SpaceX потенциально может основать города на Луне через 10 лет, на Марсе — через 20 лет.