Москва12 окт Вести.Пик активности клещей на территории России завершается в октябре, когда температура воздуха снизится до плюс 9-10 градусов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора РФ Михаил Алексеев в комментарии РИА Новости.

У таежного клеща период активности взрослых особей начинается сразу после таяния снега и заканчивается в июле-августе. Но у нимф (молодых особей) может также отмечаться небольшой подъем активности в конце лета. Эту фазу развития можно встретить вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не снизится до плюс 9-10 градусов уточнил эксперт

Ранее сообщалось, что в конце сентября жители Калининградской области жаловались на резко возросшую активность клещей: после прогулок в лесу, на даче или по парку можно найти на одежде с десяток особей.