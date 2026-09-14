Москва14 сен Вести."Наноклещи" перестанут тревожить россиян только с приходом заморозков, рассказал "Абзацу" зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

Как отметил специалист, то, что принимают за новые виды, на самом деле является молодыми особями обычных клещей. В качестве защиты он советует ходить в лес в светлой закрытой одежде.

Их активность закончится только зимой, когда ударят настоящие холода. В другое время, особенно осенними прохладными днями, они будут кусать. Главное средство защиты – простая осторожность и светлая одежда, чтобы вовремя заметить паразита, который на вас залез рассказал Ефременко

Сообщения о якобы новом виде клещей мелкой породы - выдумка. По словам энтомолога, нового вида в России не появилось, а их размер связан с возрастом. Сентябрьский всплеск активности связан с прохладной и дождливой погодой: в летнюю жару клещи впадают в анабиоз, а осенью вновь начинают питаться.

Ранее в России зафиксировали новую волну клещей. По данным Telegram-канала SHOT, к врачам в первые дни сентября обратились более двух тысяч человек по всей стране.