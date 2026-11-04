Эксперт рассказал, как избавиться от нашествия мух в доме Биолог Сафонов: липкие ленты помогут избавиться от мух в доме

Москва4 ноя Вести.Липкие ленты и регулярная уборка помогут избавиться от нашествия мух в доме. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Эксперт посоветовал плотно закрывать мусорные баки, а также не оставлять пищевые отходы на столе или в открытом ведре.

Дома обязательно использование москитных сеток на окнах и вентиляции. Если мы говорим о физических методах, безопасных для нас и наших животных, то можно использовать липкие ленты, различные ловушки добавил Сафонов

Биолог также рекомендовал использовать специальные инсектициды при массовом появлении мух. При этом, подчеркнул Сафонов, необходимо соблюдать меры безопасности, особенно если в доме находятся дети или животные.

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