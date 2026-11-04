Москва4 нояВести.Липкие ленты и регулярная уборка помогут избавиться от нашествия мух в доме. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
Эксперт посоветовал плотно закрывать мусорные баки, а также не оставлять пищевые отходы на столе или в открытом ведре.
Дома обязательно использование москитных сеток на окнах и вентиляции. Если мы говорим о физических методах, безопасных для нас и наших животных, то можно использовать липкие ленты, различные ловушкидобавил Сафонов
Биолог также рекомендовал использовать специальные инсектициды при массовом появлении мух. При этом, подчеркнул Сафонов, необходимо соблюдать меры безопасности, особенно если в доме находятся дети или животные.
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