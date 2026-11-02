Москва2 ноя Вести.От грызунов, которые часто встречаются на даче, можно заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, псевдотуберкулезом и туляремией, особенно при тесном контакте или неправильной уборке помещений. Подробнее о том, как обезопасить себя, в интервью информационной службе "Вести" рассказал вирусолог, академик Российской академии наук Сергей Нетесов.

От грызунов мы можем получить целый букет заболеваний, если будем общаться с ними тесно или если будем неправильно убирать помещения, в которых они оставили свои фекалии или мочу. Самые распространенные заболевания, которые передаются от грызунов к людям, – это, во-первых, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это вирус. Кроме того, есть еще такая бактерия иерсиния псевдотуберкулезис – это псевдотуберкулез. И кроме того, это еще и туляремия сообщил Нетесов

Вирусолог отметил, что при уборке помещений, где могли быть грызуны, важно пользоваться перчатками и респиратором. Также рекомендуется делать влажную уборку.

Нетесов рассказал, что следует делать при появлении симптомов.

Во-первых, к врачу обращаться абсолютно точно надо, и врачу надо сказать, что делали перед этим за один-два-три дня. То есть посещали ли дачу, делали ли там сухую уборку, ворошили ли сено, убирали ли в погребе и так далее, потому что это врачу поможет. Не надо будет делать анализы на 30 болезней, а всего на три сказал Нетесов

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что поможет защититься от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.