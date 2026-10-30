В России фиксируют вспышку мышиной лихорадки: заболели более 1,5 тысячи человек SHOT: более 1,5 тысячи человек заразились мышиной лихорадкой в России

Москва30 окт Вести.В Российской Федерации наблюдается рост заболеваемости мышиной лихорадки - за помощью к врачам обратились уже свыше 1,5 тысячи человек, у 1512 из них диагноз подтвердили. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

Отмечается, что заболевание выявили в Башкортостане, Нижегородской области, Татарстане, Удмуртии и Саратовской области. Рост случаев приходится именно на осень: в поисках тепла грызуны перебираются с полей ближе к домам людей в поисках тепла.

Вспышку мышиной лихорадки фиксируют в России - более 1,5 тысячи человек обратились к врачам в разных регионах страны… Случаи заражения фиксируют в Нижегородской области, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Саратовской области. Всего такой диагноз поставили 1512 пациентам говорится в публикации

Заразиться можно при уборке листвы на дачах и даже в городах, где остаются следы мышей - слюна или помет. Инфекция передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте. У заболевшего резко подскакивает температура до 39–40 градусов, начинаются боли в мышцах, пояснице, животе и голове, а на лице и верхней части тела появляются покраснения. В тяжелых случаях страдают почки. Симптомы могут дать о себе знать только через месяц после заражения - в этом случае человека нужно госпитализировать, поскольку самолечение чревато серьезными проблемами с почками.

Медики рекомендуют при уборке территорий надевать маски, не брать голыми руками мышиный помет, гнезда и мертвых грызунов, а после работы тщательно мыть руки. Вакцины от мышиной лихорадки в России не существует, напоминают врачи.