Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о вспышке мышиной лихорадки в РФ В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вспышке в РФ мышиной лихорадки

Москва30 окт Вести.С начала года вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), называемой в народе "мышиной лихорадкой", на территории Российской Федерации не зафиксировано, говорится в заявлении Роспотребнадзора в MAX.

Ведомство уже отправило запрос изданию, которое распространило информацию о том, что у более чем 1,5 тысячи человек в разных регионах страны этот диагноз подтвержден. От него ждут сведения об источниках и документах, на основании которых подготовлена данная публикация.

С начала года вспышек ГЛПС на территории Российской Федерации не зафиксировано. Заболеваемость в 2026 году находится в пределах среднемноголетних значений. говорится в публикации

В ведомстве пояснили, что ГЛПС – это природно-очаговое вирусное заболевание, широко распространенное в мире, и на территории РФ и сопредельных государств также имеются природные очаги этой инфекции.

В последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости в нашей стране, и в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая, заверили в Роспотребнадзоре.

Эксперты также пояснили, что инфицирование человека происходит при контакте с грызунами и их выделениями, но от человека к человеку ГЛПС не передается.