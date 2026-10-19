У Роспотребнадзора нет данных о вспышке заболеваемости вирусом Коксаки Роспотребнадзор: роста заболеваемости вирусом Коксаки не зафиксировано

Москва19 окт Вести.В России не зафиксировано роста заболеваемости вирусом Коксаки. Также нет информации о том, что в детских садах дети заражаются этой инфекцией от сверстников, приехавших с отдыха из-за рубежа. Об это в мессенджере МАХ сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, на 42-й неделе роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в РФ не зафиксировано. Информация о заражении детей от сверстников, вернувшихся из-за рубежа, также не поступала говорится в сообщении

Ведомство обратилось к новостному каналу, опубликовавшему информацию о случаях заболевания вирусом Коксаки в детских садах, с официальным запросом предоставить имеющиеся сведения о случаях заражения.