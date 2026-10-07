Москва7 октВести.Посольство России в Кении не располагает информацией о случаях заболевания российских граждан вирусом Эбола на территории страны. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Уточняется, что в посольстве внимательно следят за развитием обстановки.
На данный момент информацией о заболевании граждан России на территории Кении посольство не располагаетсказали в дипмиссии
Посольство находится на постоянной связи с кенийским правительством и готово своевременно реагировать на потенциальные угрозы, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пик вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) пройден.