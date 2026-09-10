Москва10 сенВести.Подтвержденных случаев инфекции, вызванной клещевым вирусом ALTNV, в России не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что в России основной переносчик ALTNV, клещ Haemaphysalis longicornis, имеет ограниченный ареал и встречается только в отдельных районах Приморского края.
В настоящее время подтвержденных случаев заражения вирусом ALTNV на территории Российской Федерации не выявленоговорится в сообщении ведомства
Как отметили в ведомстве, новый вирус выявили в Китае. ALTNV передается человеку через укусы клещей. Он может вызывать лихорадку, сильную усталость и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение уровня ферментов печени. Летальных исходов не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что в Китае ALTNV выявили у 328 из 3 163 пациентов, обследованных на клещевые инфекции. Также вирус обнаружили у 1,3% клещей, собранных в 15 провинциях страны.