Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом ALTNV

В России не зафиксировали заражений новым клещевым вирусом ALTNV Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом ALTNV

Москва10 сен Вести.Подтвержденных случаев инфекции, вызванной клещевым вирусом ALTNV, в России не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что в России основной переносчик ALTNV, клещ Haemaphysalis longicornis, имеет ограниченный ареал и встречается только в отдельных районах Приморского края.

В настоящее время подтвержденных случаев заражения вирусом ALTNV на территории Российской Федерации не выявлено говорится в сообщении ведомства

Как отметили в ведомстве, новый вирус выявили в Китае. ALTNV передается человеку через укусы клещей. Он может вызывать лихорадку, сильную усталость и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение уровня ферментов печени. Летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Китае ALTNV выявили у 328 из 3 163 пациентов, обследованных на клещевые инфекции. Также вирус обнаружили у 1,3% клещей, собранных в 15 провинциях страны.