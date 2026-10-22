Москва22 окт Вести.Вирус Шамонда передается через укусы определенных видов мошек. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Так он прокомментировал первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда во Франции.

Переносчиком являются мошки, так называемые мокрецы, определенных видов, которые есть во многих странах сказал эксперт

По словам Альтштейна, нет данных о том, что соответствующий вирус был зарегистрирован в России у животных или людей.

Ранее стало известно, что во Франции был выявлен первый в истории случай смерти человека от вируса Шамонда. Как сообщалось, пациент с тяжелым иммунодефицитом был инфицирован этим вирусом. Инфекция завершилась летальным исходом. Пациент скончался в начале октября.