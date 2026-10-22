Москва22 окт Вести.Первую в истории смерть человека именно от вируса Шамонда во Франции еще предстоит доказать, так как у зараженного был сильный иммунодефицит, и он мог погибнуть из-за других факторов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии, профессор факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он отметил, что вирусом Шамонда заражаются только животные, причем не от прямого контакта друг с другом, а через укусы насекомых.

От чего умер этот человек, еще предстоит прояснить, потому что люди во время ОРЗ часто болеют риновирусами. Но риновирусы сами по себе смерть не вызывают, они расчищают дорогу бактериальным патогенам. И здесь может быть такая же история, и ее еще надо проверять. Так что, может быть, не непосредственно этот вирус был причиной его смерти, а, может быть, какая-то присоединившаяся другая инфекция объяснил свою точку зрения специалист

Ранее французские власти сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, который, как считалось ранее, не передается людям. Руководство страны заверило, что вирус не представляет угрозы здоровью граждан. Также были названы переносчики вируса Шамонда (Shamonda virus, SHAV).