Врач рассказала, что известно о "валящем с ног вирусе" Инфекционист Ермолаева перечислила симптомы "валящего с ног вируса"

Москва24 ноя Вести.Инфекция, которую из-за тяжелого течения заболевания назвали "валящим с ног вирусом", характеризуется температурой до 39-40 градусов, болью в горле, слабостью, ознобом и сильным сухим кашлем, рассказала ТАСС инфекционист Юлия Ермолаева.

Сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза пояснила, что вирус может быть завезен в Россию, как и любой другой респираторный патоген, из-за активного авиасообщения и миграции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запросил информацию о неизвестном вирусе в Казахстане.

Заболевание характеризуется острым началом и выраженной интоксикацией, высокой температурой (часто выше 39-40 градусов), слабостью и ломотой в теле, ознобом, интенсивной головной болью, болью в горле и сильным сухим кашлем рассказала специалист

По словам Ермолаевой, в Казахстане, согласно официальным лабораторным данным, среди циркулирующих возбудителей преобладает вирус гриппа A(H1N1), а также риновирусы, бокавирусы и аденовирусы и некоторые другие.

В данном случае опасность связана не с новизной вируса, а с тяжестью течения самого гриппа. Как пояснила инфекционист, он может приводить к серьезным осложнениям, особенно у детей, беременных женщин и пожилых людей.