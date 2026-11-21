Москва21 нояВести.Вспышка неизвестного вируса, который поражает детей, произошла в Казахстане. К настоящему моменту известно о более 10 тысячах случаев заражения, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным журналистов, у детей фиксируется температура выше 40 градусов, которую не удается сбить.
Детей мучают озноб, ломота, боль в горле и сильный кашель. У некоторых голова болит так, что трудно открыть глаза. В отдельных случаях появляются рвота и диарея. Некоторые родители уже прозвали вирус "валящим с ног"говорится в публикации
Как утверждает Telegram-канал, только в Алма-Аты с начала ноября стало известно о более 14 тысячах обращений, госпитализировано около 3 тысяч детей.
В социальных сетях распространяются кадры из переполненных медицинских учреждений. Родители часами ожидают осмотра с маленькими пациентами, а некоторые взрослые утверждают, что сами подхватили инфекцию, пока стояли в очередях.
Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет.