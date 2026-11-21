SHOT: в Казахстане среди детей произошла вспышка "валящего с ног вируса"

В Казахстане более 10 тысяч человек заразились "валящим с ног вирусом" SHOT: в Казахстане среди детей произошла вспышка "валящего с ног вируса"

Москва21 ноя Вести.Вспышка неизвестного вируса, который поражает детей, произошла в Казахстане. К настоящему моменту известно о более 10 тысячах случаев заражения, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, у детей фиксируется температура выше 40 градусов, которую не удается сбить.

Детей мучают озноб, ломота, боль в горле и сильный кашель. У некоторых голова болит так, что трудно открыть глаза. В отдельных случаях появляются рвота и диарея. Некоторые родители уже прозвали вирус "валящим с ног" говорится в публикации

Как утверждает Telegram-канал, только в Алма-Аты с начала ноября стало известно о более 14 тысячах обращений, госпитализировано около 3 тысяч детей.

В социальных сетях распространяются кадры из переполненных медицинских учреждений. Родители часами ожидают осмотра с маленькими пациентами, а некоторые взрослые утверждают, что сами подхватили инфекцию, пока стояли в очередях.

Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет.