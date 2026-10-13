Москва13 окт Вести.Почти пять тысяч жителей города Токат на севере Турции за последние три дня обратились в местные больницы с жалобами на тошноту, боли в животе и диарею. На данный момент 30 человек находятся на лечении, сообщил губернатор одноименной провинции Абдуллах Кеклю.

С минувшей пятницы около пяти тысяч жителей города Токат обратились в больницы с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Были госпитализированы 70 человек, из них 30 еще находятся на лечении приводит слова главы региона портал Haber7

Губернатор добавил, что специалисты уже взяли образцы питьевой воды и направили их в Анкару для определения источника жалоб.

Мы пока не знаем, является ли источником инфекции питьевая вода. Надеемся получить необходимую информацию по результатам анализов в Минздраве сказал Кеклю

Он отметил, что во вторник, 13 сентября, занятия в местных школах будут возобновлены после приостановки учебного процесса на день для проведения дезинфекции.

Ранее сообщалось, что житель Тулы оказался в больнице после семейного отдыха в Занзибаре. У него была температура, его лихорадило. Эспресс-тест на малярию оказался положительным, в итоге мужчину госпитализировали. Но на этом его злоключения не закончились: из-за сильнодействующего препарата у пациента начались проблемы с печенью и почками, а в моче появилась кровь.