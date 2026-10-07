SHOT: российские туристы отравились в пятизвездочном отеле в Турции

Десятки россиян заразились кишечной инфекцией в пятизвездочном отеле в Турции SHOT: российские туристы отравились в пятизвездочном отеле в Турции

Москва7 окт Вести.Десятки российских граждан заразились кишечной инфекцией в пятизвездочном отеле в Турции. Туристы жалуются на рвоту, диарею и антисанитарию, пишет Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, инцидент произошел в отеле Bosphorus Sorgun в Сиде.

Одна из туристок рассказала нам, что приехала на отдых компанией из девяти человек - симптомы были у семерых говорится в публикации

Другие отдыхающие с аналогичными жалобами, как утверждается, регулярно обращались к врачу при отеле.

В материале говорится, что причинами вспышки инфекции россияне называют плохое качество еды и антисанитарию. Они рассказали, что сотрудники бара при отеле не домывают стаканы: просто споласкивают их водой и выставляют для гостей.