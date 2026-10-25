Москва25 октВести.Муниципалитет турецкого Манавгата начал расследование после информации о массовых отравлениях российских туристов в курортном регионе Сиде. Об этом власти рассказали в беседе с РИА Новости.
Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет яснасказал собеседник агентства
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом отравлении россиян в Турции. Туристы, как сообщалось, жаловались на рвоту и диарею, а также высокую температуру и судороги.