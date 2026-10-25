Туристы из России пожаловались на массовые отравления в Турции Расследование сообщений о массовых отравлениях россиян начали в Турции

Москва25 окт Вести.Муниципалитет турецкого Манавгата начал расследование после информации о массовых отравлениях российских туристов в курортном регионе Сиде. Об этом власти рассказали в беседе с РИА Новости.

Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна сказал собеседник агентства

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом отравлении россиян в Турции. Туристы, как сообщалось, жаловались на рвоту и диарею, а также высокую температуру и судороги.