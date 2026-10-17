Москва17 октВести.Роспотребнадзор выясняет информацию о российских туристах, которые, по сообщениям СМИ, заболели гриппом А во время отдыха в Дубае. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
После публикаций в прессе ведомство запросило данные у Ассоциации туроператоров России (АТОР) и подготовило официальное обращение в Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов.
В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Также официальное письмо подготовлено в адрес министерства здравоохранения ОАЭговорится в публикации
В Роспотребнадзоре предупредили о необходимости экстренно обратиться к врачу в случае появления высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.