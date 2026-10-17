Роспотребнадзор запросил данные о заболевших гриппом А туристах в ОАЭ

Роспотребнадзор запросил информацию о гриппе А у туристов в Дубае Роспотребнадзор запросил данные о заболевших гриппом А туристах в ОАЭ

Москва17 окт Вести.Роспотребнадзор выясняет информацию о российских туристах, которые, по сообщениям СМИ, заболели гриппом А во время отдыха в Дубае. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После публикаций в прессе ведомство запросило данные у Ассоциации туроператоров России (АТОР) и подготовило официальное обращение в Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов.

В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Также официальное письмо подготовлено в адрес министерства здравоохранения ОАЭ говорится в публикации

В Роспотребнадзоре предупредили о необходимости экстренно обратиться к врачу в случае появления высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.