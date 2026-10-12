© Исследователи нашли ещё один возможный негативный эффект, который оказывает на организм малярия., Globallookpress

Житель Тулы оказался в больнице после семейного отдыха в Занзибаре Baza: житель Тулы заболел малярией после семейного тура в Занзибар

Москва12 окт Вести.Мужчина вместе с семьей путешествовал по Африке, а по возвращению домой почувствовал недомогание.

Как рассказала изданию Baza жена главы семейства, они вернулись из Африки около двух недель назад. Муж почти сразу почувствовал недомогание, его лихорадило – бросало то в жар, то в холод.

Температура держалась под 38 °C, и у него начался понос сказано в публикации

Эспресс-тест на заболевание оказался положительным, в итоге мужчину госпитализировали. Но на этом его злоключения не закончились: из-за сильнодействующего препарата у пациента начались проблемы с печенью и почками, а в моче появилась кровь.

Малярия распространена в африканских странах и передается через укусы зараженных комаров.

Перед поездкой супруги не делали прививки от опасного заболевания, начитавшись чатов путешествий. Там писали, что малярийных комаров в тех краях сейчас якобы нет.