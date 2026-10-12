Москва12 октВести.Мужчина вместе с семьей путешествовал по Африке, а по возвращению домой почувствовал недомогание.
Как рассказала изданию Baza жена главы семейства, они вернулись из Африки около двух недель назад. Муж почти сразу почувствовал недомогание, его лихорадило – бросало то в жар, то в холод.
Температура держалась под 38 °C, и у него начался поноссказано в публикации
Эспресс-тест на заболевание оказался положительным, в итоге мужчину госпитализировали. Но на этом его злоключения не закончились: из-за сильнодействующего препарата у пациента начались проблемы с печенью и почками, а в моче появилась кровь.
Малярия распространена в африканских странах и передается через укусы зараженных комаров.
Перед поездкой супруги не делали прививки от опасного заболевания, начитавшись чатов путешествий. Там писали, что малярийных комаров в тех краях сейчас якобы нет.