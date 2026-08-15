МВД: десять человек подозреваются в намеренном заражении людей ВИЧ в Душанбе

В Таджикистане десять человек подозреваются в умышленном заражении людей ВИЧ МВД: десять человек подозреваются в намеренном заражении людей ВИЧ в Душанбе

Москва15 авг Вести.Правоохранительные органы задержали в Душанбе десять подозреваемых в умышленном заражении других людей ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщило управление министерства внутренних дел (УМВД) по столице Таджикистана.

Отмечается, что подозреваемые могли заразить свыше 60 граждан. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 125 Уголовного кодекса Таджикистана. Материалы переданы в суд на рассмотрение. В случае если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Только за текущий год сотрудниками столичной милиции были задержаны 10 человек, подозреваемых в заражении других граждан ВИЧ сообщается на сайте УМВД

Сотрудники милиции также настоятельно призывают население следить за своим здоровьем и заботиться о здоровье окружающих.

Ранее Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) в докладе предупредила об угрозе новой эпидемии ВИЧ в мире.