Москва18 маяВести.Индонезийские власти ужесточили санитарные проверки после обнаружения трех подтвержденных эпизодов хантавируса, а также шести случаев потенциального заражения в Джакарте. Об этом сообщила глава управления здравоохранения столицы Ани Руспитавати.
Руспитавати указала, что в индонезийской столице работают группы быстрого реагирования в целях предотвращения возможного роста количества зараженных.
По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдениемсказала она на пресс-конференции
Кроме того, санитарный контроль усилен и в международном аэропорту Сукарно-Хатта. Там прибывающих пассажиров обязуют предоставить медицинские декларации, а также пройти визуальный осмотр и проверку температуры.
Ранее стало известно, что Япония передала Великобритании лекарство от гриппа для борьбы с хантавирусом.