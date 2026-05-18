В Джакарте зафиксировали три случая хантавируса

Москва18 мая Вести.Индонезийские власти ужесточили санитарные проверки после обнаружения трех подтвержденных эпизодов хантавируса, а также шести случаев потенциального заражения в Джакарте. Об этом сообщила глава управления здравоохранения столицы Ани Руспитавати.

Руспитавати указала, что в индонезийской столице работают группы быстрого реагирования в целях предотвращения возможного роста количества зараженных.

По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением сказала она на пресс-конференции

Кроме того, санитарный контроль усилен и в международном аэропорту Сукарно-Хатта. Там прибывающих пассажиров обязуют предоставить медицинские декларации, а также пройти визуальный осмотр и проверку температуры.

Ранее стало известно, что Япония передала Великобритании лекарство от гриппа для борьбы с хантавирусом.