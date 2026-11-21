Роспотребнадзор запросил информацию о неизвестном вирусе в Казахстане Роспотребнадзор запросил данные об эпидемиологической ситуации в Казахстане

Москва21 ноя Вести.Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Казахстана информацию об эпидемиологической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в Казахстане произошла вспышка неизвестного вируса, который поражает детей. Как утверждается, сейчас известно о более 10 тысячах случаев заражения.

В связи с появившимися в СМИ сообщениями о "валящем с ног вирусе" в Казахстане, Роспотребнадзор запросил официальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации у Министерства здравоохранения республики говорится в публикации

Вместе с тем, как отметили в Роспотребнадзоре со ссылкой на официальную информацию казахстанских властей, эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями и гриппом в Казахстане соответствует ежегодному сезонному подъему.