Песков: Роспотребнадзор предоставляет всю информацию об эпидситуации в Иркутске

Песков: Роспотребнадзор дает исчерпывающую информацию об эпидситуации в Иркутске Песков: Роспотребнадзор предоставляет всю информацию об эпидситуации в Иркутске

Москва6 окт Вести.Роспотребнадзор предоставляет исчерпывающую информацию об эпидемиологической обстановке в Иркутской области. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роспотребнадзор дает исчерпывающую достаточно информацию, поэтому я вам рекомендую туда обращаться. Были заявления Роспотребнадзора, они были доступны в наших средствах массовой информации сказал представитель Кремля

Ранее в Иркутской области из-за подозрения на заболевание особо опасной инфекцией провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, в котором приняла участие главный санитарный врач России Анна Попова.

Как ранее сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, в Приангарье выявлено опасное инфекционное заболевание, проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, ситуация находится на строгом контроле.