Песков ответил на слова Трампа о помощи РФ с эпидситуацией в Иркутской области

Песков прокомментировал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области Песков ответил на слова Трампа о помощи РФ с эпидситуацией в Иркутской области

Москва6 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера США Дональда Трампа о готовности при необходимости помочь России в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области, отметил, что хорошо, когда предлагают взаимную помощь.

Ранее Трамп заявил о готовности США при необходимости оказать России содействие в связи со сложившейся в Иркутской области эпидситуацией.

Хорошо, когда взаимная помощь предлагается прокомментировал Песков

Ранее он подчеркивал, что Роспотребнадзор предоставляет исчерпывающую информацию об эпидемиологической обстановке в Иркутской области.