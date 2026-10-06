Москва6 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера США Дональда Трампа о готовности при необходимости помочь России в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области, отметил, что хорошо, когда предлагают взаимную помощь.
Ранее Трамп заявил о готовности США при необходимости оказать России содействие в связи со сложившейся в Иркутской области эпидситуацией.
Хорошо, когда взаимная помощь предлагаетсяпрокомментировал Песков
Ранее он подчеркивал, что Роспотребнадзор предоставляет исчерпывающую информацию об эпидемиологической обстановке в Иркутской области.