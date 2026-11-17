Песков: Путин и Трамп могут обсудить гуммиссию в Константиновке

Песков не исключил, что Путин и Трамп обсудят гуммиссию в Константиновке Песков: Путин и Трамп могут обсудить гуммиссию в Константиновке

Москва17 ноя Вести.Президент России Владимир Путин может обсудить вопрос проведения гуманитарной миссии в Константиновке с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что с украинской стороны пока никаких сигналов о готовности к проведению миссии не поступало.

Безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос в ходе общения с Трампом будет затрагиваться сказал он

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что большое количество жителей Константиновки, нуждающихся в эвакуации, отказались выезжать на территорию Украины.