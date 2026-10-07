Москва7 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал опираться на заявления Роспотребнадзора и его главы Анны Поповой по эпидситуации в Иркутской области. В СМИ, добавил он, много ложной информации по этой теме.
Так Песков ответил на вопрос, известно ли в Кремле о втором сотруднике Иркутского противочумного института, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.
Послушайте, СМИ сообщают очень многое, и большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации - это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявления Поповой и заявления ее представителейсказал он
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что накануне на сайте Роспотребнадзора была размещена расширенная информация об эпидемиологической обстановке в Иркутской области.