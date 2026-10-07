Песков: в СМИ много ложной информации по эпидситуации в Иркутской области

Песков призвал слушать заявления Роспотребнадзора по Иркутской области, а не СМИ Песков: в СМИ много ложной информации по эпидситуации в Иркутской области

Москва7 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал опираться на заявления Роспотребнадзора и его главы Анны Поповой по эпидситуации в Иркутской области. В СМИ, добавил он, много ложной информации по этой теме.

Так Песков ответил на вопрос, известно ли в Кремле о втором сотруднике Иркутского противочумного института, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.

Послушайте, СМИ сообщают очень многое, и большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации - это ложная информация​​​. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявления Поповой и заявления ее представителей сказал он

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что накануне на сайте Роспотребнадзора была размещена расширенная информация об эпидемиологической обстановке в Иркутской области.